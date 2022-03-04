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  4. İstanbul'da ortalık bir anda savaş alanına döndü! Sopalı kavga kamerada

İstanbul'da ortalık bir anda savaş alanına döndü! Sopalı kavga kamerada

Fatih'te sokakta iki grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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