Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ortalık bir anda savaş alanına döndü! Sopalı kavga kamerada İstanbul'da ortalık bir anda savaş alanına döndü! Sopalı kavga kamerada 04 Mart 2022 Cuma Saat: 11:30 Fatih'te sokakta iki grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6221ce393095061be213b883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna askerleri ve siviller, Rus askerlerin böyle tuzağa düşürdü Vakıf müdürü yardım isteyen kadını yaka paça dışarı attı Dolmabahçe Sarayı'nda yangın çıktı İstanbul'da lüks oteldeki şüpheli ölümden önceki görüntüler ortaya çıktı U:krayna'da üzerlerine ateş açıklan Türk gazeteciler ölümden döndü! Dünya panikte! Ukrayna'daki nükleer santralden alevler yükseliyor Antalya semalarında şimşek görüntüsü izleyenleri şaşırttı Kiev'e sızmaya çalışan sabotaj timi kıskıvrak yakalandı Ukrayna'da TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı