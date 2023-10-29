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İstanbul'da örümcek adam hırsız kamerada

Esenler'de bir evin penceresinden giren hırsız evi soyarken, ev sakinleri, ikinci kez hırsızlık olayı yaşandığını söylerken, hırsızlık anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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