Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da örümcek adam hırsız kamerada İstanbul'da örümcek adam hırsız kamerada 29 Ekim 2023 Pazar Saat: 14:00 Esenler'de bir evin penceresinden giren hırsız evi soyarken, ev sakinleri, ikinci kez hırsızlık olayı yaşandığını söylerken, hırsızlık anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653e3b5d6de91e5fbf099013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı İstanbul'da 100 metrelik Türk bayrağı ile dev kutlama Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi Cumhuriyet coşkusu gökyüzüyle buluştu! Kapadokya'dan büyüleyen görüntüler Şahika Ercümen, Cumhuriyet için Türk bayrağını denizde dalgalandırdı Türünün tek örneği olan Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyet Bayramı’nda havalandı Erdoğan: İsrail seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'nden görüntüler Hizbullah, İsrail'e ait tankları böyle vurdu