Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otel inşaatında yangın İstanbul'da otel inşaatında yangın 06 Eylül 2024 Cuma Saat: 16:31 Güncelleme: 06 Eylül 2024 Cuma 16:31 İstanbul Sarıyer'de otel inşaatında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66db041b6b7e69de98060e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Türkiye'de yakalandı 8 terörist etkisiz hale getirildi Onlar İstanbul'un mezarlık manzaralı mezar apartmanları Nihal Candan'dan kardeşine: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın Vay manyak vay: Karşıdan karşıya yavaş geçtiği için aracından inip tartıştığı yayaya kafa attı Kendi işini bırakıp başlamıştı... Şimdi tanesini 30 bin Dolar'dan yurtdışına satıyor Köpeğe tüfekle ateş eden psikopat kamerada Bir kadın cinayeti daha: Çalıştığı fabrikada katledildi