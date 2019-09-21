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  3. 21 Eylül 2019 10:30

İstanbul’da otelde çıkan yangın büyük panik yarattı

İstanbul Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tramvay seferleri de bir süre aksadı.

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