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  4. İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı

İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı

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İstanbul Fatih'te bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede dumanların kapladığı otelde mahsur kalanlardan biri çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı.

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