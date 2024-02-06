Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı 06 Şubat 2024 Salı Saat: 09:35 Güncelleme: 06 Şubat 2024 Salı 09:35 İstanbul Fatih'te bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede dumanların kapladığı otelde mahsur kalanlardan biri çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c1d342847e173312041013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Güler'den Irak'a kritik ziyaret Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı Yıkılan Ebrar Sitesi'nde depremde kaybettiklerimizi andılar Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar Sözleşmeli sağlık personeli teklifi Meclis'e sunuldu AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: ''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız'' Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı MHP seçim beyannamesini açıkladı