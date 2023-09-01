Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otelde yangın! İstanbul'da otelde yangın! 01 Eylül 2023 Cuma Saat: 07:10 Güncelleme: 01 Eylül 2023 Cuma 07:10 İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde 5 katlı bir otelin elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden olurken, 40 kişi tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f1642b0f1be838b32929b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şimşekler İstanbulluları uyutmadı! İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun ''söz verdiği'' 2 bakanlığı açıkladı Bir kadın daha sokak ortasında katledildi! Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Önce tavana fırlayıp sonra yere çakıldılar... O anlar saniye saniye kamerada - Mynet trend Yine o sapık! Akrabasını taciz eden sahte hoca linçten zor kurtuldu ''Babam bahçeye bomba gömdü'' iddiası polisi alarma geçirdi Canlı yayında tepki çeken sözler: ''Millet 30 Ağustos'tan sıkıldı!'' Yıkım kararı verilen sitede ortalık karıştı! Gözaltılar var