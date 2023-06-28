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İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var

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İstanbul Ataşehir'de 5 katlı apart otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

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