Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 10:00 Güncelleme: 28 Haziran 2023 Çarşamba 10:00 İstanbul Ataşehir'de 5 katlı apart otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649bda8520297f368e52fa33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Örümcek Adam kurbanlık seçti Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu Bayram sabahı yine silahlar konuştu! 1,8 milyon kişi hacı oldu Türkiye'nin milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntü İstanbul'da binlerce kişi bayram namazını Ayasofya'da kıldı Türkiye'nin dünyaca ünlü sahili Hindistan'a döndü! Askerden izinli gelmişti; cansız bedeni bulundu