Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada 03 Şubat 2022 Perşembe Saat: 11:35 Beyoğlu’nda ünlü bir otele tırmanan hırsızlardan biri girdiği odadan cüzdan çaldıktan sonra aşağıya atlayarak kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, cüzdandaki paraları ise kendi aralarında bölüşen hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fb93dee8b94156420747b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Migros Depo işçileri de iş bıraktı Atiba'nın golü ortalığı karıştırdı! Rakip kaleci bile inanamadı Metrobüste bıçaklı saldırgan dehşeti! Yaralılar var! Erdoğan'ı şaşırtmıştı: Ceren Ece Öksüz o diyaloğu anlattı İstanbul'da Zafer Partisi lideri Özdağ'a büyük ilgi Kar yağışı İstanbul'a geri döndü! Türkiye-Ermenistan arasında karşılıklı uçuşlar yeniden başladı Cem Küçük ve Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi Tek tek anlattı: Sebze ve meyve fiyatlarında büyük vurgun....