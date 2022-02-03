İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada

Beyoğlu’nda ünlü bir otele tırmanan hırsızlardan biri girdiği odadan cüzdan çaldıktan sonra aşağıya atlayarak kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, cüzdandaki paraları ise kendi aralarında bölüşen hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

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