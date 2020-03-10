  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Mart 2020 12:25

İstanbul'da otizmli gence dayak

İstanbul Avcılar'da bir kişi, kız arkadaşına ''şit'' için yüzde 76 engelli olan otizmli genci darp etti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan genç hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Video Galeri
Eşinin mesajlaşmalarını gördü ! Deliye döndü
Eşinin mesajlaşmalarını gördü ! Deliye döndü
Video Galeri
Taksim AKM'nin son hali havadan görüntülendi
Taksim AKM'nin son hali havadan görüntülendi
Video Galeri
Fatih'te yangında can pazarı! Pencerede mahsur kaldılar
Fatih'te yangında can pazarı! Pencerede mahsur kaldılar
Video Galeri
Unkapanı Köprüsü girişinde trafiği felç eden kaza
Unkapanı Köprüsü girişinde trafiği felç eden kaza
Video Galeri
Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün Hadise planı !
Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün Hadise planı !
Video Galeri
Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası !
Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM