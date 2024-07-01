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  4. İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor

İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor

Hadımköy'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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