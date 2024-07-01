Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 13:06 Hadımköy'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66827fae493a2df9b50f2113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet İstanbul'da korkunç manzara: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı Aylıkları 45 bin liraya geliyor, ancak sayıları her geçen yıl azalıyor İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada 50 milyon yaşındaki ''Küçükkürne mağaraları'' görenleri şaşırtıyor Çanakale Boğazı'nın derinliklerinde sürpriz selfie Atılan sigara izmariti İzmir'i işte böyle yaktı Türkiye'nin gözü bu davada: Ayşe Ateş'e polis ve çelik yelek koruması Siber dolandırıcılar yakalandı: 11 milyarlık vurgun yapmışlar