Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 12:35 İstanbul Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6523c95c763ffc2e4b1a31b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un simgesi Kapalıçarşı'da büyük tehlike Bakan açıkladı! Irak ve Suriye'de teröristlere ağır darbe Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bin 53'e yükseldi Türkiye'den depremin vurduğu Afganistan'a yardım İlçe merkezine inen ayılar kamerada Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen sonbahar manzarası Define avcıları kazdı; toplu mezar ortaya çıktı! Malatya'da panik yaratan deprem 21 ilde operasyon düğmesine basıldı: 148 gözaltı