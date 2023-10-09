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  4. İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

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