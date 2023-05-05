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  4. İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı

İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı

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İstanbul Ümraniye'de otoban üzerindeki köprüye Hizbullah Terör Örgütü'nün öldürdüğü Gaffar Okan'ın pankartı asıldı.

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