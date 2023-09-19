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İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var

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İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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