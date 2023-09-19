Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var 19 Eylül 2023 Salı Saat: 16:20 Güncelleme: 19 Eylül 2023 Salı 16:20 İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6509a020b182171d940b5783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 polis şehit oldu; Azerbaycan, Karabağ'a operasyon başlattı Müşteri değil, hem yüzsüz hem hırsız! Yedi, içti, gitti! Gri listedeki hain böyle öldürüldü 12 yaşındaki kızı kandırıp kaçırdılar! O anlar kamerada Marmara Denizi'nde korkutan istila kamerada Yıllardır kapalı olan ''mühürsüz oylar'' defteri yeniden açıldı Tanesi 1.5 kilo! Dev köy domatesi görenleri şaşkına çeviriyor İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu Hakkari'de 3 bin rakımda kilosu 2 bin 500 TL'lik doğal altın buldu