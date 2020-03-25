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  3. 25 Mart 2020 11:05

İstanbul'da otobüs tramvay yoluna girdi

Aksaray'da bir özel halk otobüsü refüje çıkıp, mobese direğine çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi. Kaza sonrası tramvay seferleri tek hat üzerinden gerçekleştirildi.

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