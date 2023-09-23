Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı 23 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 17:00 Güncelleme: 23 Eylül 2023 Cumartesi 17:00 İstanbul'da Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650eef780ab45c3d9c173d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kim demiş yaz bitti diye! Termometreler 38 dereceyi gösterdi Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı 120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi Netflix gerçek Squid Game'den ilk görüntüleri yayınladı Türkiye'nin afiyetle yenen sarı altınını taştan böyle çıkarıyorlar MEB açıkladı; sınıf geçme kuralı değişiyor Ankara’da Güvenpark’ta anıtı ateşe verildi