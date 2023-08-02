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İstanbul'da otobüste akıl almaz tartışma kamerada

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İstanbul Ataşehir’de bir İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında yaşanan İstanbulKart tartışmasında işler çığırından çıkınca ortalık birbirine girdi.

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