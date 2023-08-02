Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otobüste akıl almaz tartışma kamerada İstanbul'da otobüste akıl almaz tartışma kamerada 02 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 09:45 Güncelleme: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 09:45 İstanbul Ataşehir’de bir İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında yaşanan İstanbulKart tartışmasında işler çığırından çıkınca ortalık birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c9fb8b13498a532e2f6963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı Canlı yayın sırasında fabrika böyle patladı İnanılmaz anlar! Gökkuşağına yıldırım çarptı! CHP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu Türkiye'de vaşak popülasyonu artıyor: Yavrularıyla birlikte görüntülendi Canlı yayında çok konuşulacak İmamoğlu iddiası Şehir magandaları iş başında! Ambulansın önünü kesip saldırdılar Bursa'da 10 fabrika alevler içinde kaldı