İstanbul'da otobüsü sürücüsü makas atan sürücüyü bariyerlere sıkıştırarak yakaladı
09 Ekim 2019 10:25
İstanbul'da otobüsü sürücüsü makas atan sürücüyü bariyerlere sıkıştırarak yakaladı
E-5 karayolu Büyükçekmece’den Avcılar İstikametine ilerleyen bir sürücü önce İETT aracına çarptı, sonra ise makas atarak ilerlemeye devam etti. Yolcuları indirerek genç sürücünün peşine düşen İETT Sürücüsü ise, yakaladığı sürücünün kaçmasını engellemek için önüne kırıp demir bariyerlerin arasını sıkıştırarak durdu.