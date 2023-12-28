Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otomobil akaryakıt istasyonuna daldı İstanbul'da otomobil akaryakıt istasyonuna daldı 28 Aralık 2023 Perşembe Saat: 16:21 Güncelleme: 28 Aralık 2023 Perşembe 16:21 İstanbul Eyüpsultan'da bir otomobil akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Kaza sonrası araçta yangın çıkması nedeniyle büyük panik yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658d763de0b713560f09e003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada Tekirdağ'da uyuşturucu fabrikasına baskın Hayat kurtaran ''heimlich manevrası'' kamerada Türkiye'nin insansız savaş uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi 3 kadını katledip ben kadın düşmanı mıyım diye sordu Deprem bölgesinde 22 araçlık zincirleme kaza! Ağır hasarlı 9 katlı bina kağıt gibi çöktü Merakla beklenen Xiaomi SU7 resmen tanıtıldı! 15 dakika şarjla 510 km menzil Engelli hastaya şiddete ''şaka'' tahliyesi