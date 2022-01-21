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İstanbul'da otomobil alev alev yandı

Beşiktaş Meydan’da trafik ışıklarında duran otomobil alev alev yandı. Motor kısmında çıkan yangın, büyüyerek alev topuna dönüştü.

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