Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otomobil alev alev yandı İstanbul'da otomobil alev alev yandı 21 Ocak 2022 Cuma Saat: 10:35 Beşiktaş Meydan’da trafik ışıklarında duran otomobil alev alev yandı. Motor kısmında çıkan yangın, büyüyerek alev topuna dönüştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ea625ae0cf4926ea2772d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR El frenini çekmeyi unutunca... Korkunç kaza kamerada İstanbul'da otobüs şoförü darbedildi Karadeniz'den büyüleyen manzara... Kar koca köyü böyle yuttu! ''Tek taş''ıyla duyurdu... Hadise evleniyor! Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın değişimi: Travestiyim diye... 10 aracın karıştığı ''buzlanma'' kazası kamerada Kar altında ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü yürekleri dağladı Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı CSKA Moskova Yusuf Yazıcı videosu için özür diledi