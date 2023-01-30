Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var 30 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 07:50 Güncelleme: 30 Ocak 2023 Pazartesi 07:50 İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d74c8f80520836fe2b4e67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti'' Karadeniz'in cenneti Ayder'de renkli kar festivali Mansur Yavaş müjdeyi verdi: ABB ucuz et satacak! Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak yeni video Beklenen tarih belli oldu; Muhalefet adayını açıklıyor İmamoğlu, Erdoğan’ı taklidini yaparak eleştirdi Antalya yolu karlar altında! kar kalınlığı 20 santime ulaştı