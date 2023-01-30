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İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var

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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

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