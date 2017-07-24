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  3. 24 Temmuz 2017 17:15

İstanbulda otomobil denize uçtu

Sarıyer Tarabya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobiliyle denize uçtu.

Video Galeri
Amerikan savaş gemileri boğazdan geçti
Amerikan savaş gemileri boğazdan geçti
Video Galeri
Vicdansız hırsızlar arı kovanlarını çaldı
Vicdansız hırsızlar arı kovanlarını çaldı
Video Galeri
Depremde hasar gören minareler tehlike oluşturuyor
Depremde hasar gören minareler tehlike oluşturuyor
Video Galeri
Üsküdarda otobüs 10 araca çarptı: 11 yaralı
Üsküdarda otobüs 10 araca çarptı: 11 yaralı
Video Galeri
Ayağına saplanan inşaat demiriyle hastaneye kaldırıldı
Ayağına saplanan inşaat demiriyle hastaneye kaldırıldı
Video Galeri
Çalıntı kasa boş tarlada bulundu
Çalıntı kasa boş tarlada bulundu
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