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İstanbul'da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde otomobilin durakta bekleyenlerin arasında girmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

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