Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var 01 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 17:40 D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde otomobilin durakta bekleyenlerin arasında girmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62977a6b10d392113a6583f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehir hastanesi şantiyesinde isyan çıktı Biden'dan ''Türkiye'' talimatı Erdoğan'dan ''Gezi'' çıkışı: ''Bunlar çürük, bunlar sürtük'' Erdoğan'dan kendisini alkışlayanlara tepki: ''Bu ağlanacak bir durum'' Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet! Seda Sayan sadece izledi! Eren Abluka-14 Operasyonu hızlı başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Ölümden dönen motosikletli, üstüne bir de dayak yiyordu Müjde! Manisa'da petrol bulundu İstanbul'da taciz gerilimi! Binlerce kişi sokağa döküldü