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İstanbul'da otomobil tramvaya çarptı

İstanbul Güngören'de otomobil tramvaya çarptı. Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

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