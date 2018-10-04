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  3. 04 Ekim 2018 11:30

İstanbul’da otomobil yayaların arasına daldı

İstanbul Küçükçekmece’de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı araçla vatandaşların arasına daldı. Bazı vatandaşlar otomobilin çarpmasıyla yaralanırken, uyuşturucu satıcısı polis tarafından kıskıvrak yakalandı. (İHA)

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