Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otomobilin tavanında ölümüne yolculuk İstanbul'da otomobilin tavanında ölümüne yolculuk 23 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 10:45 Ümraniye Şile otoyolunda hafif ticari araç üstünde kilometrelerce yolculuk eden kişi görenleri şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61235222926add7f87669d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı Taraftar sahaya inip, futbolculara saldırdı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 33 yaralı var İstanbul'da jammerlı ''forex'' operasyonu İstanbul'da kamp ateşi ormana sıçradı Hemşireye ''çocuğun kolunu acıttı'' dayağı AK Partili kadın vekil, aracını durduran polislere demediğini bırakmadı Bildiğiniz tüm düğünleri unutun: Davetlileri şaşkına çeviren şov Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan restoran ziyareti