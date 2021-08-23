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İstanbul'da otomobilin tavanında ölümüne yolculuk

Ümraniye Şile otoyolunda hafif ticari araç üstünde kilometrelerce yolculuk eden kişi görenleri şaşkına çevirdi.

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