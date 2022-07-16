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  4. İstanbul'da otoparkta yangın: Çok sayıda araç hasar gördü

İstanbul'da otoparkta yangın: Çok sayıda araç hasar gördü

İstanbul Sancaktepe'de bir otoparkta çıkan yangında 16 araç hasar gördü.

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