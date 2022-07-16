Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da otoparkta yangın: Çok sayıda araç hasar gördü İstanbul'da otoparkta yangın: Çok sayıda araç hasar gördü 16 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 17:55 İstanbul Sancaktepe'de bir otoparkta çıkan yangında 16 araç hasar gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d2d15e8576d720644e09b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaldırıma çıkan araç iki kadını ezdi: 1 ölü Tekirdağ'da kaybolan genci 400 kişi arıyor Eski belediye başkanına ''15 Temmuz'' gözaltısı İstanbullular Büyükada'ya akın etti Tatilcilerin dönüş çilesi başladı Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne Halk plajında akılalmaz ölüm! Soruşturma başlatıldı Sümela yolunda korku dolu anlar! Ziyaretçilerin başına taş yağdı Manisa'nın ciğerleri yandı! 10 dönüm alan zarar gördü