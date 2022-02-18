  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da özel anaokulunda şüpheli ölüm

İstanbul'da özel anaokulunda şüpheli ölüm

Şişli'de gittiği anaokulunda uyuyan 4 yaşındaki çocuk bir daha uyanamadı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı
Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı!
Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş...
İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı
Dev ''sahte para'' operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı
Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan hayatını kaybetti
İstanbul’da 15 ayrı adrese DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı var!
Annesi ve erkek arkadaşı, 2.5 yaşındaki bebeğe kabusu yaşattılar!
İstanbul'da kumar baskını: Milyonlarca lira ceza yağdı!