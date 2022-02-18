Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da özel anaokulunda şüpheli ölüm İstanbul'da özel anaokulunda şüpheli ölüm 18 Şubat 2022 Cuma Saat: 13:25 Şişli'de gittiği anaokulunda uyuyan 4 yaşındaki çocuk bir daha uyanamadı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620f74295247f620df59a3b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş... İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı Dev ''sahte para'' operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan hayatını kaybetti İstanbul’da 15 ayrı adrese DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı var! Annesi ve erkek arkadaşı, 2.5 yaşındaki bebeğe kabusu yaşattılar! İstanbul'da kumar baskını: Milyonlarca lira ceza yağdı!