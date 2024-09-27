Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 08:15 İstanbul'da özel bir bakım evinde engelli bir çocuğa, bakım evi çalışanları tarafından uygulanan şiddet kameralara yansıdı. Tüyleri diken diken eden olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltında. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f63f7dddc84c42b40dbf33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnşaatta kürek ve sopalı kavga kamerada Günübirlik evlere gece yarısı baskını Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı Freni boşalan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu Türkiye'de üretimi patladı: Yunanistan'ı tahtından indirmeye aday! Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı Erdoğan: ''İleri teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz'' 4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı İzmir'de orman yangını