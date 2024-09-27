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  4. İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada

İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada

İstanbul'da özel bir bakım evinde engelli bir çocuğa, bakım evi çalışanları tarafından uygulanan şiddet kameralara yansıdı. Tüyleri diken diken eden olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltında.

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