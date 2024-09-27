İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada

İstanbul'da özel bir bakım evinde engelli bir çocuğa, bakım evi çalışanları tarafından uygulanan şiddet kameralara yansıdı. Tüyleri diken diken eden olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltında.

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