İstanbul'da özel banka şubesinde yangın

İstanbul'da, özel bir bankanın Beşiktaş Etiler'deki şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

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