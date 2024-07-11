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İstanbul'da özel banka şubesinde yangın

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İstanbul'da, özel bir bankanın Beşiktaş Etiler'deki şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

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