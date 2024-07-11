Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da özel banka şubesinde yangın İstanbul'da özel banka şubesinde yangın 11 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 07:01 Güncelleme: 11 Temmuz 2024 Perşembe 07:01 İstanbul'da, özel bir bankanın Beşiktaş Etiler'deki şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668f592c766dd85d2d069de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı Fenomen operasyonunda vergi müfettişine de gözaltı 4 terörist öldürüldü; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi BBP lideri Destici'den emekli maaşı için çılgın teklif İzmir'de orman yangını İstanbul'un köprülerine dev Türk bayrağı asıldı İstanbul'da üniversitede yangın paniği Malatya beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha 2. el piyasası kontak kapattı