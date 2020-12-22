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AİHM'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN FLAŞ KARAR!
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  3. 22 Aralık 2020 17:40

İstanbul'da özel hastanede yangın paniği!

İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin bilgi işlem odasında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Hastanede kısa sürede tahliye edilirken, bazı hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

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