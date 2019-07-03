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ÇORLU'DAKİ TREN FACİASI DAVASINDA MAHKEME DAVADAN ÇEKİLDİ
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  3. 03 Temmuz 2019 12:01

İstanbul'da özel hastaneye organ ticareti baskını

Esenyurt'ta yasa dışı organ nakli yaptığı ihbarı alan polis ekipleri hastaneye ameliyat saatinde operasyon düzenledi. Operasyonda böbreğini satacak olan kişi, böbreği alacak İsrailli, doktor ve tercüman gözaltına alındı.

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