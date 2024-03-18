Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da panik anları! 19 işçi mahsur kaldı İstanbul'da panik anları! 19 işçi mahsur kaldı 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 10:20 İstanbul Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda çıkan yangında 19 işçi mahsur kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f7eb5712c93ef5ee007b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı Ankara-Tatvan turistik treni biletleri satışa çıktı 3 suç örgütü daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var Belediye başkan adayına silahlı saldırı Gökhan Zan: ''Şantaj ve tehditlere maruz kaldım'' İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var Kahvede çocuk cinayeti Bayraktar AKINCI’dan İHA-230 ile çifte atışla 12'den vurdu Uzman isimden Marmara için korkunç senaryo: 7.8 büyüklüğünde deprem üretir