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  4. İstanbul'da panik anları! 19 işçi mahsur kaldı

İstanbul'da panik anları! 19 işçi mahsur kaldı

İstanbul Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda çıkan yangında 19 işçi mahsur kaldı.

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