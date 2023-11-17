Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da patlama: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da patlama: Ölü ve yaralılar var 17 Kasım 2023 Cuma Saat: 16:25 İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655769bddb6ed7c85901c5e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Citroen Ami'ye yüzde 100 yerli rakip: Fiyatı ve özellikleri belli oldu Şaşkın kurye, bir anlık dalgınlıkla havuzu boyladı Başkent'te büyük patlama! Korku dolu anlar kamerada Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek İstanbul'da trafik magandası kamerada İsrail polisinden Türk gazetecilere saldırı: Kamerayı kırdılar! Filipinler'de 6,7 büyüklüğündeki deprem kamerada Yer: İstanbul... Binlerce sıfır otomobil limana park edildi Öğrenci servisi şoförünün dikkati faciayı kıl payı önledi