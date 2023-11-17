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İstanbul'da patlama: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtiliyor.

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