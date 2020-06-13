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  3. 13 Haziran 2020 11:40

İstanbul'da patlama! Yaralılar var

Okmeydanı'nda bir işyerinde patlama meydana geldi. Patlamanın gaz sıkışmasından olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

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