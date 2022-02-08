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  4. İstanbul'da patlama yaşanan bina yıkıldı

İstanbul'da patlama yaşanan bina yıkıldı

Üsküdar’da patlamanın meydana geldiği 4 katlı bina gece boyunca ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makinalarıyla yıkıldı.

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