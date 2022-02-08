Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da patlama yaşanan bina yıkıldı İstanbul'da patlama yaşanan bina yıkıldı 08 Şubat 2022 Salı Saat: 08:25 Üsküdar’da patlamanın meydana geldiği 4 katlı bina gece boyunca ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makinalarıyla yıkıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6201fed7d9353768f7407b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CNN Türk canlı yayınında mide bulandıran, skandal sözler Erdoğan talimat verdi; elektrik faturaları için çalışma yapılacak Ebru Şancı'dan Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına olay yaratan yorum Belgesel değil, hayatın ta kendisi! Türkiye'de buz altından elle balık avı kamerada İstanbul'da patlama! Yaralılar var Türkiye'nin ''C vitamini deposu''na Avrupa'dan talibi var Bakanlıktan elektrik isteyen yurttaşa ''çay'' ikramı Buse Varol ile Alişan boşanıyor mu ? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu