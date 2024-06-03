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İstanbul'da pazar pikniği kötü bitti

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İstanbul'da bir süredir kayıp olarak aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni, piknikçiler tarafından ormanlık alanda bulundu.

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