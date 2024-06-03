Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da pazar pikniği kötü bitti İstanbul'da pazar pikniği kötü bitti 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 07:30 Güncelleme: 03 Haziran 2024 Pazartesi 07:30 İstanbul'da bir süredir kayıp olarak aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni, piknikçiler tarafından ormanlık alanda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665d46eca4792a0dc30e0c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz vahşete uyandı: Onlarca sokak köpeğini katlettiler Canlı yayında açıkladı: ''Fethullah Gülen'in öldüğünün haberini alırız'' Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti Yenilenen seçimlerde eşinin yerine aday oldu ve kazandı Cumhurbaşkanlığı için ilk resmi aday belli oldu İstanbul'da konteynerler yük gemisinden denize uçtu Gösteri uçuşunda facia: 2 uçak havada çarpıştı Kızlar kapıştı, erkekler izledi...