Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''pencere'' sapığına meydan dayağı! İstanbul'da ''pencere'' sapığına meydan dayağı! 08 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 09:55 İstanbul Maltepe'de duş alan bir kadını pencereden izlerken yakalanan bir zanlı öfkeli kocaya yakalandı. Zanlıyı evire çevire döven öfkeli kocanın şikayeti sonrasında zanlı gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a047e4ae6c54763b6fd833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili belediye İstanbul'da dev parkı yapılaşmaya açtı, ortalık karıştı Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı izleyici çılgına döndü Sağanak fena vurdu! Sel suları 16 evi yuttu Cem Uzan ''sürprizlerim var'' diyerek açıkladı: ''Ekim ayını bekleyin'' Şimdi de ODTÜ! Çok güzelsiniz gençler çok! Güldür Güldür Show'dan 6'lı masa skeci Ankara'da rezalet görüntü: Yarı çıplak halde kız öğrencinin peşine düştü Bahçeli anket şirketlerini bombaladı: ''Ayaklarımızın altında paspastır'' Ankara sokakları göle döndü