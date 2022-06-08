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  4. İstanbul'da ''pencere'' sapığına meydan dayağı!

İstanbul'da ''pencere'' sapığına meydan dayağı!

İstanbul Maltepe'de duş alan bir kadını pencereden izlerken yakalanan bir zanlı öfkeli kocaya yakalandı. Zanlıyı evire çevire döven öfkeli kocanın şikayeti sonrasında zanlı gözaltına alındı.

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