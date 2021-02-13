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  3. 13 Şubat 2021 12:50

İstanbul'da ''peruklu hırsız'' kamerada

Mecidiyeköy’de perukla kendini kamufle eden yabancı uyruklu bir şahıs, müşteri gibi geldiği telefoncu dükkanında esnafın kaskodan geçici olarak verilen cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

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