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İstanbul'da ''pes'' dedirten hırsızlık

İstanbul Esenler’de park etmiş ticari aracın içerisindeki 100 bin TL değerindeki malzemeleri gözlerine kestiren 2 hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti.

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