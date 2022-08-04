Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''pes'' dedirten hırsızlık İstanbul'da ''pes'' dedirten hırsızlık 04 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 14:15 İstanbul Esenler’de park etmiş ticari aracın içerisindeki 100 bin TL değerindeki malzemeleri gözlerine kestiren 2 hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ebaa5dcf371942334814f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Şamil Tayyar'a canlı yayında sert yanıt: ''Ağzını çalkala!'' MHP'liler Başbuğları Türkeş'i çabuk unuttu KPSS iptal edildi İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın paniği Boğazı plaj sanan yabancı uyruklu böyle kurtarıldı Doluya aracın içinde yakalanan çift dehşeti yaşadı ''Kılıçdaroğlu Güneydoğu'ya gidemez'' diyen iktidara yanıt gibi görüntü Ünlü kadın spiker Melih Gökçek'i böyle ifşa etti İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet! Mahalleli elinden zor aldı