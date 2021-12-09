Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da pes dedirten olay: Kız çocuğunu da alet ettiler İstanbul'da pes dedirten olay: Kız çocuğunu da alet ettiler 09 Aralık 2021 Perşembe Saat: 22:25 Esenler'de İki kadın, bir küçük kız çocuğunu yönlendirerek hırdavatçının önündeki pazar arabasını çaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b25822f5291223ca7249b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! Garsondan akılalmaz sözler Dünyaya ihraç ediyor: Almak için 29 ülke sırada bekliyor Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, gerçek çok başka çıktı Kredi kartını düşürmüştü... Kamera kayıtlarını izleyince şoke oldu! Kılıçdaroğlu Şenyaşar ailesiyle kucaklaştı Nişanlısını döve döve öldürüp bir de iyi hal indirimi istedi Kavga ihbarına giden iki polis otosu çarpıştı Trafik canavarı minibüs şoförü kamerada! Trafikte yaptığına inanamayacaksınız El bombası hurdacının elinde patladı