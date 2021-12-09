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İstanbul'da pes dedirten olay: Kız çocuğunu da alet ettiler

Esenler'de İki kadın, bir küçük kız çocuğunu yönlendirerek hırdavatçının önündeki pazar arabasını çaldırdı.

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