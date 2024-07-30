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  4. İstanbul'da peş peşe 2 hortum çıktı

İstanbul'da peş peşe 2 hortum çıktı

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İstanbul'da Şile Limanı açıklarında hortum meydana geldi. 2 ayrı hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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