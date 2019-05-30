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  3. 30 Mayıs 2019 11:19

İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada

İstanbul Sultangazi'de bir parkta gezdirilen pitbull cinsi köpek başka bir köpeğe saldırdı. Pitbull'un kaptığı köpek vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılabildi.

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