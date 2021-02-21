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  3. 21 Şubat 2021 15:15

İstanbul'da pitbull dehşeti! Küçük kız ölümden döndü

Ataşehir'de bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Başından yaralanan kız çocuğu, yoldan geçen bir vatandaş tarafından güçlükle kurtarıldı.

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