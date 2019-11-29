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  3. 29 Kasım 2019 11:40

İstanbul'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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