Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da plazada korkutan yangın İstanbul'da plazada korkutan yangın 03 Eylül 2024 Salı Saat: 14:30 İstanbul'un Şişli ilçesinde plazada yangın çıktı. Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d6f36db4b9a1dedf0d0c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilruba'nın cezası belli oldu Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi Eski koca dehşeti: Genç kadını pompalı tüfekle öldürdü Hazerfen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler Adana'da ''beyaz altın'' hasadı başladı Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan Kayıp Narin'in amcası neden tutuklandı? Bakan Tunç açıkladı 81 ilde büyük operasyon: 1878 şüpheliye işlem yapıldı