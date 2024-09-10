  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı

İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı

Güncelleme:

İstanbul Şişli'de manevra yapan bir polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ergül Kaya hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Menzilcilerden mide bulandıran görüntü
Menzilcilerden mide bulandıran görüntü
Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi
Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi
Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı
Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı
Şahan Gökbakar, Marmaris'teki evi için sessizliğini bozdu: ''İlk balyozu biz vuralım''
Şahan Gökbakar, Marmaris'teki evi için sessizliğini bozdu: ''İlk balyozu biz vuralım''
Türkiye'nin Buzların Kraliçesi yüzücüsü Deniz Kayadelen'den bir rekor
Türkiye'nin Buzların Kraliçesi yüzücüsü Deniz Kayadelen'den bir rekor
Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında
Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında
İstanbul'da motosikletli kapkaççılar kamerada
İstanbul'da motosikletli kapkaççılar kamerada
Trafikteki driftçi magandanın sonu bu oldu
Trafikteki driftçi magandanın sonu bu oldu
13 terörist daha etkisiz hale getirildi
13 terörist daha etkisiz hale getirildi