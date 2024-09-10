İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı

İstanbul Şişli'de manevra yapan bir polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ergül Kaya hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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