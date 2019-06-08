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  3. 08 Haziran 2019 11:45

İstanbul’da polis helikopteriyle bayram dönüşü trafik denetimi

Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul’a dönenlerin oluşturduğu trafik, polis helikopteriyle havadan denetlendi. Yoğunluğun başladığı görülen denetimde, polis ekipleri kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından araçlarıyla şehir dışına çıkan tatilcilerin dönüşü başladı. Emniyet Genel Müdürlüğünün ’Ramazan Bayramı Tedbirleri’...

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