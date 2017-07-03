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  3. 03 Temmuz 2017 12:15

İstanbulda polis ile soyguncular çatıştı

Sancaktepe’de sigara aracını soymaya kalkışan şahıslar, polisle çatıştı. Çatışmada 4'ü yaralı olmak üzere 5 soyguncu yakalandı.

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Önce tuvaletini yaptı sonra motosikleti çaldı
Önce tuvaletini yaptı sonra motosikleti çaldı
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Muşta mera kavgası: 4 ölü, 8 yaralı
Muşta mera kavgası: 4 ölü, 8 yaralı
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Papağanlara dondurmalı serinlik
Papağanlara dondurmalı serinlik
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Denizlide kimyasal atık fabrikasında yangın
Denizlide kimyasal atık fabrikasında yangın
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Takla atıp hurdaya dönen araçtan çizik dahi almadan kurtuldular
Takla atıp hurdaya dönen araçtan çizik dahi almadan kurtuldular
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Yunusların dansı drone ile havadan görüntülendi
Yunusların dansı drone ile havadan görüntülendi