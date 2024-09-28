Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu 28 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 14:05 Güncelleme: 28 Eylül 2024 Cumartesi 14:05 İstanbul Esenler'de bir polis memuru, babasının tartıştığı komşusunu silahla vurdu. Yerde yaralı halde yatan şahıs dakikalarca sopalarla darbedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f7e305f8c258103d068a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Pembe maskeli kadınlar'' hasat için kolları sıvadı Meğer iyi insanlar ölmemiş... O Türkiye'nin en şanslı kedisi: Felçli kedisi için kendisi üretti Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı Antalya'da büyük yangın: İş yerleri ve araçlar küle dönüştü Türkiye genelinde dev operasyon: Binlerce silah ele geçirildi İstanbul'da zincirleme kaza... Ortalık karıştı, sürücüler birbirlerine girdi İstanbul'un dev AVM'sinde yangn paniği Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu