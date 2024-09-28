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İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu

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İstanbul Esenler'de bir polis memuru, babasının tartıştığı komşusunu silahla vurdu. Yerde yaralı halde yatan şahıs dakikalarca sopalarla darbedildi.

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