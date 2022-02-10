Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da polis - şüpheli kovalamacasında bir kadın öldü İstanbul'da polis - şüpheli kovalamacasında bir kadın öldü 10 Şubat 2022 Perşembe Saat: 08:35 İstanbul'da D-1100 otoyolunda "dur" ihtarına uymayan şüpheliler ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacada 1 kadın hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6204a41523065f49fb26adb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine inceleme Beyaz TV'de ''bir garip'' canlı yayın: ''İhlas suresi okunmuş baklava yedirin'' Elon Musk'ın uzaydaki ''kayıp roketi'' görüntülendi ''Sanal Vampirler''e operasyon! 72 gözaltı var 10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Dehşet saçan kocayı bıçaklayan genç tahliye oldu İzmir beyaza büründü İstanbul'da gasp dehşeti! Yaralı halde bacağına sarıldı