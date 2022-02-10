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İstanbul'da polis - şüpheli kovalamacasında bir kadın öldü

İstanbul'da D-1100 otoyolunda "dur" ihtarına uymayan şüpheliler ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacada 1 kadın hayatını kaybetti.

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